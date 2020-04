Luego de cancelar la pelea contra Tony Ferguson, programada para el UFC 249 del 18 de abril, Khabib Nurmagomedov recibió numerosas críticas, ya que por quinta vez no lograron enfrentarse. Sin embargo, el ruso justificó su decisión luego de no haber nueva sede y estar atrapado en su país como medida de por prevención al coronavirus.

“Nadie conoce la ubicación (la nueva sede), pero todos quieren que vuele a alguna parte (...) No entiendo esto. UFC intentó encontrar un lugar (hace casi un mes); no pudieron. ¿Qué hay de mí? ¿Este es mi error? UFC no nos envió la ubicación. ¿Dónde vamos a pelear? No tengo información; por eso no voy a pelear", señaló Khabib en un ‘live’ de Instagram.

"¿A dónde vamos a pelear? Nadie habla de esto. Todos ahora se sientan en casa y tratan de encontrar a alguien (a quien culpar). Tienen que presionar a alguien porque la gente está aburrida. No hay fútbol, NFL, NBA, Juegos Olímpicos, todo está cerrado. Ahora tienen que culpar a alguien ", agregó el campeón de peso ligero de UFC.

Según cuenta Khabib, su decisión no fue ningún capricho, pues estuvo en California hasta finales de febrero, pero cuando se canceló la sede original (en Nueva York), UFC le dijo que había una alta probabilidad que la pelea se realice en el Medio Oriente. Por eso, el ruso viajó a Dubai; no obstante, encontró más obstáculos que lo obligaron a recaer en su país, donde al final se quedó por el cierre de fronteras.

Y aunque ha recibido todas las críticas, Khabib Nurmagomedov sigue dispuesto a pelear contra Tony Ferguson. Incluso, se animó a proponer una nueva fecha para el sexto intento, y espera que sea el definitivo.

“Supe que UFC quiere realizar un evento en San Francisco, en agosto. Tal vez en ese momento todo esto termine (por lo del coronavirus). También supe que quieren hacer un evento en Abu Dhabi, en septiembre”, sugirió el campeón invicto.

