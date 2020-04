La noche del viernes, una noticia provocó la inquietud de los amantes de la lucha libre que esperan el evento WrestleMania 36. Y es que la WWE (World Wrestling Entertainment), anunció a Braun Strowman como el rival de Goldberg, para luchar por el cinturón del Campeonato Universal.

Tras oficializar hace algunos días que Roman Reigns no estará en WrestleMania, para protegerse de un eventual contagio del coronavirus, la WWE presentó al nuevo contrincante de Goldberg para el combate por el título Universal de la WWE.

Se trata de Braun Strowman, o también llamado ‘El Monstruo entre Hombres’. Sin embargo, el anuncio fue bastante parco y ha generado críticas entre los aficionado, debido a que no hay un historial atractivo entre ambos personajes.

Desde hace unos días se filtró que el posible reemplazo de Roman Reigns sería Braun Strowman. No obstante, los fanáticos deseaban que fuese Jeff Hardy o incluso remover a Kofi Kingston de su lucha en parejas y traerlo a la escena estelar de nuevo.

Las críticas no han cesado en redes sociales ya que consideran que este combate será de show semanal, quitándole brillo a uno de los eventos estelares de la compañía estadounidense.

WrestleMania 36 será histórico, pues se celebrará, de todas maneras, en dos días: sábado 4 de abril y domingo 5. Será sin público presente y en el Performance Center de Orlando, en Florida.

Wrestlemania 36: la cartelera confirmada

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

- Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

- Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

- Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso)

- Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

- Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

- Firefly Fun House Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

- Seth Rollins vs. Kevin Owens

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Elias vs. “King” Baron Corbin

