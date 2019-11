No es novedad que Chris Jericho hablé de la WWE. Cada que puede lo hace y durante su última entrevista con el medio With Spandex no fue la excepción. En esa conversación, el campeón mundial de la AEW habló sobre su competencia, especialmente sobre CM Punk, quien ha vuelto a relacionarse con el mundo de la lucha libre, pues está trabajando en WWE Backstage, programa de FOX.

“Llevo mucho tiempo esperando su regreso. Todos sabíamos que Mötley Crüe iba a volver a reunirse, así como todo el mundo sabía que CM Punk iba a retornar a la lucha libre (o wrestling). Solo era cuestión de tiempo. Pero tengo que decir que es gracioso que lo hiciera en un programa de 150 mil espectadores cuando podía haberlo hecho ante 5 millones de personas”, declaró Jericho.

“Si eso forma parte del proceso para volver a meterlo al negocio, creo que está bien”, agregó, y segundos después prolongó: "WWE lo necesita. Solo creo que su regreso no fue tan grande como podría o debería haber sido. Ha vuelto, tras cinco años de ausencia, y a nadie le importa. Pero estoy seguro de que va a hacer cosas más grandes”.

A la exsuperestrella de WWE también le preguntaron si cree que la incorporación de CM Punk en WWE Backstage podría perjudicar a Dynamite, el programa de los miércoles de la AEW. Jericho contestó con un rotundo no.

