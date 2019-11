Shawn Michaels es uno de los más grandes luchadores que pasó por los cuadrilátero de la WWE. Está retirado, pero su pasión por la lucha libre ha hecho que no se aleje de este mundo, por lo que ahora está trabajando como entrenador de NXT.

Recientemente, el ‘Chico rompe corazones’ fue entrevistado por el medio Sports Illustrated, en el que habló sobre su labor en la marca amarilla, sobre la guerra con AEW y también dio su opinión acerca de luchadores como Keith Lee, Adam Cole y Shayna Baszler.

“Prefiero quedarme detrás de las cortinas y dejar que las estrellas del mañana ocupen su merecido lugar. Mi tiempo ha pasado. Ahora es el turno de que ellos brillen. NXT refleja lo mejor de la lucha libre. Queremos seguir en ese camino, en el de mostrar a la gente los mejores talentos de la WWE”, señaló Michaels, en declaraciones difundidas por Solo Wrestling.

También contó que cuando Triple H lo invitó a formar parte de este proyecto, no sabía lo que implicaría y que se quedó asombrando con todo lo que encontró. “Son un grupo de chicos jóvenes muy inspiradores. Reforzaron mi deseo y mi pasión de regresar al negocio de la lucha libre. Me atraparon de inmediato”, aseguró.

Cuando le preguntaron sobre la guerra de los miércoles en la noche, HBK declaró que “nosotros vamos a hacer lo que siempre hacemos: ofrecer el mejor show que podamos”.

Sobre Adam Cole, Shayna Baszler y Keith Lee comentó: “Los tres saben adaptarse a los grandes desafíos. No los he visto lucir mal o que estén nerviosos. Tampoco los he visto en apuros. Esto demuestra el gran nivel de confianza que ellos mismos se tienen. Son grandes luchadores”.

►¡Por tercera vez consecutiva! Perú se consagró campeón por equipos en el Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton

►Toronto Raptors vs. New York Knicks: se enfrentan en una nueva jornada de la NBA desde el Scotiabank Arena de Canadá

►Selección peruana de Karate competirá desde este viernes en la Premier League de Madrid

►¡La más rápida! Giannisa Vecco campeonó en el circuito brasileño del Aloha Spirit en la modalidad de carrera técnica de paddle race