Cedric Alexander y Ricochet la están pasando mal en WWE. El primero desde hace unos meses que no gana. Y el segundo se encuentra en la misma situación tras perder ante Brock Lensar en el evento Super ShowDown de Arabia Saudita.

Para colmo, en las últimas dos semanas, los dos han caído sorpresivamente ante Riddick Moss, un luchador que apareció como la mano derecha de Mojo Rawley, pero que luego se quedó con el título 24/7. Estas derrotas podrían significar que Vince McMahon los ha ‘enterrado’ (Es decir, que ya no los ve como luchadores para destacar).

Recientemente, AJ Styles, quien también ha vencido a Ricochet y a Alexander, habló sobre este tema durante la última emisión del WWE Backstage. “Estos muchachos estuvieron en lo alto por un tiempo. Cedric me venció. Y también podría haberlo hecho Ricochet. Es cierto, no están pasando por un buen momento, pero eso no quiere decir que no vayan a estar en lo alto de nuevo", declaró el ‘Fenomenal’.

“A veces solo tenemos que esperar nuestro turno. Estando en WWE solo tienes que pensar: “Esta bien. No es mi turno. Le toca a otro. Solo tengo que esperar y hacerlo lo mejor posible'”, agregó Styles, quien el lunes hará oficial la pelea que tendrá contra The Undertaker en WrestleMania 36.

