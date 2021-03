Ha pasado más de una semana desde que Andrade fue liberado de WWE; sin embargo, no había hablado de lo ocurrido hasta ahora. En una entrevista con Lucha Libre Online, ‘El Ídolo’ rompió su silencio y explicó qué lo motivó para pedir su salida.

Y aunque muchos aseguran que la falta del dominio del ingles fue la principal razón por la que dejó de aparecer, Andrade aclaró que eso no lo llevó a ser relegado. Por el contrario, tomó ejemplo los casos de Brock Lesnar y Asuka, quienes tampoco tienen una gran habilidad con el micro.

“Brock Lesnar habla perfecto el inglés, pero él no tiene necesidad de hacerlo y que Asuka es una gran campeona y genial luchadora y no necesita hablar”, señaló Andrade.

En otro momento de la entrevista, Andrade tenía un contrato millonario con WWE, pero la falta de oportunidades lo obligó a pedir su liberación. “Pedí permiso en octubre para operarme los ojos, nunca me dijeron que regresara hasta febrero; tenía que regresar a la televisión, estuve un mes ahí y no pasó nada”, agregó.

El excampeón de NXT señaló que pidió explicaciones a los guionistas, por la falta oportunidades, pero no encontró respuesta. Incluso luchadores como Randy Orton y Drew McIntyre se preguntaron por qué Andrade no estaba en la programación.

“Tanto Randy Orton, Sheamus, Cesaro y Drew McIntyre me cuestionaban por qué no me estaban ocupando. Los productores me preguntaban por qué no me estaban usando”, añadió Andrade.}

Y si bien pidió su salida, Andrade no se mostró en contra de volver dado que nunca tuvo problemas con Vince McMahon. “Solo le diría ‘gracias’ por haberme dado un buen contrato, por haber estado en WWE, la mejor compañía’. Me hizo ganar dinero. En un futuro podremos volver”, finalizó.