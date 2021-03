A poco más de una semana para WrestleMania 37 no solo la cartelera del evento se va cerrando, tambíen la edición 2021 del Salón de la Fama de WWE. Esta vez, la empresa dio a conocer el nombre del último integrante de la clase de este año: Rob Van Dam.

Minutos antes de hacerse oficial el anuncio, FOX Sports reveló la noticia y el periodista Ryan Santin se encargó de comunicárselo al propio ‘RVD’. “Es un sentimiento increíble”, fueron las primeras palabras del excampeón de ECW y WWE.

“Como podrás imaginar, me siento reconocido y apreciado por todo el trabajo físico que he entregado. Muchos fans me llamaron ‘futuro salón de la fama’ por años, y siempre pensaba en esas palabras como un elogio. Pero realmente me siento honrado de pertenecer a la clase de este año”. declaró Rob Van Dam.

El anuncio de WWE sobre la exaltación de 'RVD' al Salón de la Fama. (WWE)

El popular ‘RVD’ comenzó su carrera en 1990 y tomó el nombre de Rob Van Dam por el parecido físico al actor Jean-Claude Van Damme. Su fama empezó a crecer en 1996 cuando llegó a ECW, donde consiguió sus principales logros. Ya tras el cierre de la empresa, llegó a WWE en 2001.

Desde su arribo a WWE, ‘RVD’ consiguió múltiples títulos, pero el más destacado fue el campeonato de WWE. En One Night Stand 2006, Van Dam venció a John Cena y ganó la presea máxima y reactivo con ello el cinturón de ECW.

La ceremonia del Salón de la Fama de WWE será el martes 6 de abril en la semana de WrestleMania 37. La clase del 2021 quedó conformada de la siguiente manera: Kane, The Great Khali, Molly Holly y Eric Bischoff.

Cabe señalar que en la ceremonia de este año tambíen se le rendirá homenaje a la clase del 2020, que no pudo tener celebración debido a la pandemia. Ellos son NWO, JBL, The Britsh Bulldog (reconocimiento póstumo), Justin ‘Thunder’ Lig y The Bella Twins.