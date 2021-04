La presencia de Bad Bunny en WWE ha generado diversas reacciones; sin embargo, el cantante se ha mostrado dispuesto a los planes de la empresa, pese a la falta de experiencia en el ring. Y este sábado hará su debut como luchador en WrestleMania 37.

Aunque en un primer momento era una lucha mano a mano contra The Miz, finalmente pasó a ser un combate en parejas: Bad Bunny junto a Damian Priest frente a ‘The Awesome’ y John Morrison. Justamente, en la semana de WrestleMania 37, el cantante puertorriqueño realizó una emotiva promo.

“Yo amo WWE, respeto a la lucha libre. Yo estoy viviendo un sueño aquí parado en este ring. Yo recuerdo cuando de niño veía Raw, Smackdown, los eventos con mi papá. Yo escribí esa canción para Booker T porque amo a Booker, soy un gran fanático de él. Amo a Undertaker, amo a Stone Cold, a Ric Flair y amo a Triple H. Respeto a todos los luchadores que están allá atrás en camerinos”, señaló.

“En Royal Rumble hice lo que cualquier fanático hubiera hecho si habría estado en mis zapatos. Me lancé desde la tercera cuerda y cumplí un sueño. Ustedes fanáticos de WWE me entienden. Soy uno de ustedes y he hecho realidad mi sueño. No soy un luchador profesional, pero en WrestleMania tengo una oportunidad soñada de tener mi primera lucha en WWE y voy dejarlo todo en el ring”, agregó Bad Bunny.

Luego las emotivas palabras, el artista urbano se enfocó en su rivalidad con The Miz y le aseguró que le dará una paliza este sábado. Y es que la pelea de Bad Bunny forma parte de la primera noche de WrestleMania 37 en el Raymond James Stadium en Florida.

“Miz tu eres una leyenda, dos veces Grand Slam Champion y te respeto. Tú dices que no me respetas. Pues este sábado yo y mi pana Damian Priest, vamos a hacer que me respetes. ¿Sabes de donde somos? Somos de Puerto Rico, donde no le tenemos miedo a nadie. Y como decimos allá, en WrestleMania te vamos a romper la carota”; finalizó.