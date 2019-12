Uno de los luchadores más importantes de la WWE, actualmente, es Baron Corbin. Desde que ganó el torneo The King of the Ring, ha tenido mayor protagonismo y ahora incluso está involucrado en una rivalidad con Roman Reigns.

Hace unos días, el ‘lobo solitario’ dio una entrevista al medio Chiefs Wire y allí mencionó a las superestrellas de la empresa de los McMahon que más han influenciado en él. El primero es el ‘Hombre muerto’

“Undertaker es alguien a quien admiro por su físico y mentalidad. Y cada vez que estoy con él, parece muy dispuesto a ayudar”, declaró Corbin.

“Eso me sorprende, porque no hay muchas personas que quieran compartir sus secretos, pero 'Taker’ sí. Realmente, ha jugado un papel importante ayudándome a encontrar el éxito y la fama”, agregó el actual ‘Rey’ de la empresa.

Corbin también tuvo palabras para Triple H. “Lo mismo con Hunter. Él ha sido práctico conmigo desde el primer día, y siempre está interesado en lo que estoy haciendo y cómo estoy evolucionando. Él también ha jugado un papel importante en mi crecimiento como luchador”, concluyó.

►¡Empezamos bien! Selección peruana de vóley venció a Puerto Rico en el primer amistoso

►¡Tremendo reto! Peruano Luis Palomino firmó por Bare Knuckle FC, la sangrienta promotora en la que se pelea sin guantes

►WWE Raw EN VIVO vía Fox Sports 2: sigue el show rojo con la boda entre Lana y Bobby Lashley desde el XL Center

►¡Con un Gilgeous-Alexander lucido! Oklahoma City Thunder venció a los Toronto Raptors en Canadá