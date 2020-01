En menos de un mes la WWE celebrará su primer evento del año en el Minute Maid Park de Houston, en Texas. Se trata del Royal Rumble 2020, en donde las principales atracciones serán la batalla real masculina y la femenina.

Booker T es uno de los luchadores que quiere formar parte de este combate de 30 hombres. Así lo hizo saber hace unos días en su podcast. Pero de no tener posibilidades, no le importaría pelear junto a Stevie Ray contra The Revival. Eso sí, tiene que ser en Royal Rumble. El problema es que aún no le han dicho nada y eso lo ha enfadado.

“48 horas. Si no recibo una llamada telefónica en 48 horas no estaré disponible para participar en el Royal Rumble de este año. No me importa si soy el número 1 o el 15. Realmente tengo ganas de pelear”, declaró.

Booker T ha pasado por exámenes médicos y los resultados han sido favorables, por lo que podrían volver al ring en cualquier momento. Lamentablemente, la WWE no lo ha llamado y, según el luchador, necesita tiempo para prepararse mentalmente. ¿Aparecerá en la batalla real?

