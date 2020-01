A través de sus redes, CM Punk insultó a The Miz por unos comentarios que este último hizo durante su visita al programa WWE Backstage. Lo que publicó el ‘Mejor en el mundo’ fue tan fuerte, que incluso tuvo que borrarlo minutos después.

The Miz fue el más reciente invitado de WWE Backstage y allí utilizó un celular para hacer una grabación. En el video de no más de 30 segundos, el luchador aseguró que, gracias a él, el programa había sido el mejor de todos. Pero recibió la negativa de Renee Young y Paige.

The Miz, a modo de broma, utilizó una frase de CM Punk. (Foto y video: WWE on FOX)

La superestrella de WWE, entonces, les retó a nombrar a un mejor invitado y acto seguido dijo: “Oh, lo siento. No ‘cambié la cultura’, culpa mía”, en referencia a una frase que usaba CM Punk cuando estuvo en la empresa de los McMahon. Y que, de hecho, utilizó cuando pisó por primera vez WWE Backstage. Todo era una broma y por eso el video fue publicado en las redes sociales de WWE on FOX.

Sin embargo, esto no le gustó a Punk, quien empleó su Twitter para responderle a The Miz. “Ve a chupar una p*** cubierta de sangre y de dinero en Arabia Saudita, maldito idiota”. Al final, tanto WWE on FOX como el CM Punk borraron sus publicaciones.

Esto publicó CM Punk. (Foto: WWE)

