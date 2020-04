El campeón de la WWE Drew McIntyre deberá defender su título ante Seth Rollins en el evento Money in the Bank 2020, a celebrarse el próximo domingo 10 de mayo. La lucha fue pactada durante el último Monday Night Raw.

En el arranque del reciente show rojo, McIntyre salió al escenario para retar a Rollins a un combate, luego de que la semana pasada el ‘Mesías’ le aplicará dos pisotones al campeón. La respuesta llegó minutos después cuando Seth apareció en un video.

“Acepto tu reto a una lucha por el campeonato de la WWE en Money in the Bank. No por respeto, sino por necesidad y porque es mi deber. En este momento, más que nunca, el universo de la WWE necesita un líder y yo soy un líder comprobado”, dijo Rollins.

De esta manera, el ‘Psicópata escocés’ tendrá la segunda defensa de su cinturón. La primera ocurrió en WrestleMania 36 cuando luego de derrotar a Brock Lesnar, tuvo que enfrentar a Big Show, a quien venció.

El Raw de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, a puertas cerradas. La compañía no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas estrictas que ha tomado el Estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Rollins aceptando el desafío de McIntyre. (Foto y video: FOX Sports)

