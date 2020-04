Luego de vencer a Goldberg en WrestleMania 36, Braun Strowman se presentó en el SmackDown posterior como el flamante campeón Universal de WWE. Sin embargo, los festejos le duraron poco, pues fue interrumpido por Shinsuke Nakamura.

Al tener ambos una rivalidad conocida, Strowman aceptó el reto para al estelar del show azul. Al momento de la pelea, Nakamura estuvo acompañado de Cesaro, pero el campeón apabulló a los dos y castigó a Shinsuke con un ‘running powerslam’ para llevarse la victoria.

Sin embargo, los retos para Strowman no acabarían ahí, ya que en la pantalla gigante apareció Bray Wyatt. El popular ‘The Fiend’, que venía de vencer a John Cena en una lucha tipo Firefly Fun Match, increpó al campeón, recordándole su pasado como su aliado.

Y es que Braun Strowman debutó en WWE como el cuarto miembro de The Wyatt Family. “Eras la oveja negra (del equipo), pero me traicionaste. Puedo perdonarte, si me dices que lo sientes (...) En vista que te he enseñado mucho voy a darte una lección de compartir: tienes algo que yo deseo (el título)", dijo Wyatt.

"Como yo te traje este mundo, voy a tener que eliminarte”, agregó ‘The Fiend'. “Antes que termines, quiero que sepas que cualquier momento estoy listo para dejarte en entrar”, le contestó Braun Strowman.

Bray Wyatt retó a Braun Strowman en el cierre del SmackDown posterior a WrestleMania 36. (Video: FOX Sports 3)

