Desde que se alejó de WWE, hace más de un año en WrestleMania 35, Ronda Rousey no tocó el tema de una posible vuelta al ring. Sin embargo, en una reciente entrevista con Steve-O, en su programa Wild Ride, se animó a hablar del tema.

“Si alguna vez vuelvo a WWE, no será a tiempo completo. Creo que es mejor que fuese por determinados periodos durante el año. Soy una persona muy que se obsesiona por algo muy fácilmente pero solo durante un tiempo determinado. Una vez acabo con eso, me gusta tomarme un tiempo para obsesionarme por otra cosa y cambiar”, señaló la excampeona de RAW.

En otro momento, Ronda aprovechó el momento para criticar a los fanáticos de WWE, quienes la abuchearon en repetidas veces. Especialmente, en sus últimos días como campeona.

¿Para qué lo estoy haciendo si no puedo pasar mi tiempo y mi energía con mi familia? En vez de gastar mi tiempo y energía en un montón de jodidos fanáticos malagradecidos que no me aprecian. Me encanta presentarme, amo a las chicas y estar ahí, pero al final del día, yo estaba como: Que se jodan estos fanáticos“, explicó.

“Mi familia me ama y me aprecian y quiero que toda mi energía esté en ellos. Así que fue mi decisión al final del día“, finalizó Ronda Rousey.

