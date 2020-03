La guerra de los lunes por la noche (1995-2001) fue una etapa histórica en la lucha libre. Tanto la WWE como la WCW movieron sus mejores fichas para ganar en los ratings, aunque al final la empresa de Vince McMahon se llevó la victoria. Sin embargo, uno de los momentos más álgidos fue la contratación de Bret Hart por parte de la desaparecida World Championship Wrestling.

Parecía que la WCW iba a hundir a la WWE con la llegada de Bret Hart pero no fue así. No aprovecharon al luchador. Y hoy, más de veinte años después, el mismo Hart ha confesado que se arrepiente de haber dejado la empresa de los McMahon.

“Stone Cold, recuerdo que me dijiste: ‘No saben qué demonios hacer contigo’. Y tipos que habían estado allí, como Kevin Nash, me dijeron: 'Nunca vayas allí. Son un puñado de idiotas, los más tontos del mundo’”, declaró ‘The Hitman’ Hart en el programa Broken Skull Sessions, de WWE Network, que es conducido por Stone Cold Steve Austin.

“En WCW, había muchísimo talento con el que podría haberme enfrentado. Estaba Booker T o Hogan. Debería haber trabajado con Hogan desde el primer momento. Hubiéramos conseguido números enormes (rating). Cuando yo llegué allí, él era muy popular”, agregó.

Y, finalmente, prolongó: “Había luchado contigo, Stone Cold, en WrestleMania XIII. Había derrotado a The Undertaker en SummerSlam. Había noqueado a Vince y, en realidad, no había llegado a perder contra Shawn Michaels. Yo era popular en ese momento y ellos simplemente no supieron qué demonios hacer conmigo”.

