Los despidos no paran en la empresa de Vince McMahon. Hace unas semanas, la WWE dejó sin trabajo a más de 30 empleados, entre luchadores, productores y árbitros. Y ahora, según el periodista Dave Meltzer, la compañía habría rescindido el contrato de Caín Velásquez.

En la última edición del Wrestling Observer Radio, Meltzer señaló que, según sus fuentes, Velásquez ya no estaría en la empresa. No se sabe si su salida habría formado parte del llamado ‘miércoles negro’ (la primera ola de despidos) o si la relación laboral se habría cortado en los últimos días. La WWE no ha informado nada al respecto.

Meltzer fue el primero en anunciar los despidos de Gerald Brisco y de otros productores, por lo que probablemente tenga razón en la salida del excampeón de UFC.

Caín debutó en la WWE el viernes 4 de octubre, cuando el Friday Night SmackDown se estrenó en FOX. Aquella vez atacó a Brock Lesnar por defender a Rey Mysterio y comenzó una rivalidad con la ‘Bestia encarnada’.

Caín y Lesnar ya se había visto en un octágono de artes marciales mixtas. En esa oportunidad, en 2010, Velásquez se llevó la victoria humillando a su rival. Pero en la empresa de los McMahon, el resultado fue diferente: los dos chocaron en el Crown Jewel de Arabia Saudita (octubre del año pasado) y Lesnar terminó ganando.

Desde entonces, Caín no volvió a presentarse en un cuadrilátero. Y todo indica que ya no podrá hacerlo. Si es cierta la información de Meltzer, Velásquez se va de la WWE sin una victoria.

