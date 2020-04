Christian ya no pelea en un cuadrilátero, pero suele ser invitado a programas de lucha libre. Recientemente, estuvo en el Post Wrestling, conducido por Andrew Thompson, y allí habló sobre el hecho de no ser miembro del Salón de la Fama de WWE. También departió sobre los recientes despidos en la empresa de Vince McMahon.

“No me molesta no estar en el Hall of Fame, pero agradezco el apoyo de la gente”, señaló Christian. “No suelo pensar en eso. Si me dieran diez monedas por cada vez que alguien me ha dicho que merezco estar en el Salón de la Fama, sería rico. Agradezco que la gente quiera que yo esté allí, pero aún hay mucho tiempo. Además, yo estoy satisfecho con lo que he conseguido a lo largo de mi carrera”, agregó.

El ‘Capitán carisma’ también dijo que los despidos en WWE “son una desgracia. La incertidumbre que rodea el mundo entero nos está afectando a todos de alguna manera. Es triste ver cómo tus amigos están perdiendo sus trabajos".

“Pero esta situación -continúa el peleador- también puede ser una fuente de motivación. Los luchadores deben aprovechar esto como combustible para mejorar y salir adelante. No hay otra opción. Es una situación muy complicada, pero al final conseguirán estar bien”.

Actualmente, Christian aparece frecuentemente en el programa WWE Backstage, que se emite por FOX en Estados Unidos y que es conducido por Renee Young y Booker T.

