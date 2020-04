La situación de UFC cambió drásticamente en las últimas semanas debido al coronavirus, pues cuando tenía todo listo para cerrar el evento del 18 de abril, Dana White se echó para atrás por presión de ESPN y Disney. Sin embargo, eso no lo detuvo y buscó la manera de volver con sus carteleras de alguna u otra manera. Y así lo consiguió, luego de que el último viernes anunciara el regreso de las peleas a partir del 9 de mayo en Florida.

Si bien se respetarán las medidas de seguridad para salvaguardar a los peleadores, White es consciente de que la falta de público será un tema permanente mientras se siga en plena pandemia de coronavirus. Pese a ello, el mandamás de UFC no se desespera; por el contrario, rescata su accionar para intentar que poco a poco todo vuelva a la normalidad.

“En algún momento, tenemos que descubrir, ‘¿Cómo hacemos que las cosas vuelvan a la normalidad’, pero hacerlo de una manera realmente segura (...) La única forma de averiguarlo es salir y comenzar a hacerlo. Vamos a gastar mucho dinero. No va a ser barato. Va a ser costoso. Estoy preocupado por la salud y la seguridad de todos: los luchadores, la comisión, los árbitros, mi personal que estará allí. Es difícil, pero alguien tiene que dar el primer paso y salir. No podemos quedarnos en casas hasta diciembre ", declaró Dana White en una entrevista para Yahoo.

El último viernes, White anunció la vuelta de UFC con tres eventos en una semana (el 9 de mayo, 13 y 16) en Florida, pero a puertas cerradas. Esto marcará un precedente para los eventos deportivos, los cuales siguen paralizados por la pandemia de coronavirus.

“Obviamente, el mundo va a ser diferente y he estado pensando en el futuro”, aseguró White. “No espero abrir la puerta por mucho tiempo. Ya lo tiré por la ventana. Tienes que mirar todas las cosas diferentes. La gente piensa que no me tomo esto en serio porque quiero volver tan rápido", agregó.

Con la ‘reactivación’ de sus eventos en mayo, White planea seguir trabajando en su isla privada, la cual asegura que tendrá lista entre junio y julio. Cabe señalar que el UFC 249 se realizará este 9 de mayo en Florida, encabezada por el duelo entre Tony Ferguson y Justin Gaethje.

TE PUEDE INTERESAR