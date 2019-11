CM Punk ha vuelto a relacionarse con el mundo de la lucha libre. Es cierto, no ha firmado contrato directamente con la familia McMahon, pero sí lo ha hecho con FOX y ahora está conduciendo el programa WWE Backstage (lo hará de forma esporádica). El último martes fue su debut y fue entrevistado por Renee Young. El exluchador no dudó en criticar a la empresa de Vince, aunque también tuvo buenos comentarios.

“(La WWE) sigue siendo la misma, tal como la dejé hace algunos años. Hay una sobreproducción que satura demasiado, y los personajes más queridos por el público son dejados de lado fácilmente. La lucha libre (o wrestling) puede ser mucho más”, indicó Punk.

El siete veces campeón mundial también agregó que “por cosas como la historia del ‘perrote’ que apareció en SmackDown, me siento feliz de no estar en WWE”. Y es que la semana pasada en el show azul, el ‘Rey’ Baron Corbin presentó a una persona disfrazada de un perro pit bull para burlarse de Roman Reigns.

Pero no todas fueron críticas negativas, también hubo positivas: "Me agrada la participación que han tenido las mujeres en los últimos años. Y me siento muy atraído por NXT, ya que es un producto que me recuerda mucho a mis raíces en la lucha libre”.

El 'perrote' que llevó Baron Corbin al SmackDown de la semana pasada. (Foto: WWE)

