Aunque solo se enfrentaron una vez en el pasado, la rivaldiad entre Goldberg y Bobby Lashley se tornó muy personal. Esto luego de que el ‘Todopoderoso’ atacara al hijo de la leyenda en SummerSlam, por lo que en WWE Crown Jewel 2021 la ‘mala sangre’ estaría presente.

Y así fue, en un combate super libre, sin restricciones, Booby Lashley y Goldberg se dieron con todo. Si bien el ‘Todopoderoso’ empezó controlando el combate, castigándolo con siletazos al tobillo, el excampeón Universal reaccionó y se cobró su revancha.

Goldberg llevó el combate a las afueras del ring hasta la rampa. En ese momento, aparecieron los secuaces de Lashley, pero la leyenda de WWE los despachó rápido. El excampeón de WCW tomó impulso y en corta carrerra mandó hacia el vacío a su rival con una poderosa ‘lanza’ para ganar el combate.

WWE Crown Jewel 2021: la previa

Este evento se organiza desde el 2018 como parte de una asociación estratégica entre la empresa de Vince McMahon y la Autoridad Deportiva General de Arabia Saudita. Cada edición muestra peleas impactantes como, por ejemplo, en el año de su debut se presenció el D-Generation X (Triple H & Shawn Michaels) vs. The Brothers of Destruction (The Undertaker & Kane).

En esta oportunidad, Roman Reigns vs. Brock Lesnar por el Campeonato Universal protagonizarán el combate central. Como se recuerda, la ‘Bestia encarnada’ apareció en SummerSlam para confrontar al ‘Big dog’ quien acababa de derrotar a John Cena.

Luego, ‘The Beast’ apareció esporádicamente en Smackdown para pedir una oportunidad por el título a actual campeón, sin embargo, éste se negaba. Hasta que en el reciente programa de la marca azul, se pactó la lucha entre ambos luchadores para WWE Crown Jewel 2021.