La bandera peruana flameó en Portugal. Tras una dura competencia Stand Up Paddle que convocó a los mejores deportistas del globo, el medallista panamericano Itzel Delgado le regaló una nueva alegría al Perú tras obtener el título de campeón en el SUP Douro Race 2021 desarrollado en Oporto, Portugal.

Itzel Delgado conquistó el primer lugar de la prueba de Larga Distancia, recorriendo 17 km y superando en el podio a los húngaros Daniel Hasulyo y Bruno Hasulyo.

Un día previo, Itzel Delgado alcanzó el tercer lugar en la carrera de aguas planas, recorriendo una distancia de 6 km y quedando detrás de los húngaros Daniel (campeón) y Bruno (subcampeón). El certamen deportivo se realizó entre el 16 y 17 de octubre.

El logro obtenido coincidió con el cumpleaños número 23 del deportista y cierra un mes redondo para él. A inicios del mismo, obtuvo el tercer lugar en el Madeira SUP Challenge, desarrollado también en Portugal.

El ‘Stand-up Paddle’ (SUP, por sus siglas en inglés) o surf de remo viene cobrando fuerza en las aguas del litoral peruano. Se trata de un deporte en el que el remo y una tabla de surf, más grande a lo usual, forman un binomio, porque consiste en estar de pie sobre la tabla e impulsarla con la ayuda de una pala o remo y desplazarse sobre diversas superficies acuáticas (piscina, lago, río, lagunas y el mar). Las tablas suelen medir 14 pies de largo, aproximadamente 4 metros.

Palmarés y nuevos retos

Itzel Delgado se ubicó en el podio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al obtener la medalla de bronce en SUP, modalidad surf. Formado en los semilleros de remo del Club de Regatas ‘Lima’, Delgado dio el salto al SUP a los 14 años, cuando inició su carrera profesional en ese deporte. A los 15 años, participó en su primer campeonato mundial.

Ha sido subcampeón mundial en el ISA World SUP and Paddleboard Championship El Salvador y ocupó el tercer lugar en el campeonato mundial SUP de Hungría.

En adelante, Itzel Delgado se prepara para las últimas tres fechas del circuito mundial: APP Carolina Cup (del 4 al 7 de noviembre), APP Canarias (del 19 al 21 de noviembre) y APP París (del 3 al 5 de diciembre).