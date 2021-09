Traer a una de las superestrellas más queridas por los fanáticos de WWE fue un golpe en la mesa para AEW. El último domingo, Daniel Bryan sorprendió a propios y extraños al aparecer en el evento All Out de Chicago y ser la flamante contratación de la empresa de Tony Khan.

Para muchos fanáticos, una escena que quizá podría haber resultado imposible años atrás, debido a la gran relación de Bryan con WWE. Sin embargo, el contrato del excampeón expiró en abril y decidió darse un respiro y analizar su situación.

Y en el momento menos esperado, apareció en el ring de AEW para ayudar a Christian Cage y sus aliados, quienes habían sido castigados por Kenny Omega y The Elite. Tras el evento, Bryan Danielson, como ahora se llamará, habló sobre su paso por WWE y qué lo impulsó a cambiar de empresa.

“La oferta que me dio WWE me dejaba ir a hacer otras cosas en el exterior, pero, odio decir esto... Vince a veces... Él y yo tenemos una gran relación. Lo amo, de veras, pero a veces me sobreprotege. Quiero poder superar mis límites yo mismo, mi lado salvaje me hizo comprender que todavía quería tener una última gran experiencia como luchador”, comentó Bryan.

En otro momento, también señaló que la forma cómo AEW trató el fallecimiento de Brodie Lee lo marcó y fue una de las cosas que lo llevó a firmar por la empresa.

De igual forma, Bryan Danielson habló sobre la competencia que supone All Elite Wrestling para WWE y dejó muy en claro su opinión. “AEW es una competencia real”, aseguró.

Daniel Bryan y Adam Cole hicieron su debut en AEW. (Video. AEW)

