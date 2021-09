Había mucha expectativa por el evento All Out de Chicago y no era para menos, CM Punk iba a tener su primera lucha en más de siete años; y no decepcionó. El llamado ‘Mejor en el Mundo’ brilló en su vuelta al ring ante Darby Allin en AEW.

CM Punk demostró que su calidad sigue intacta y a pesar de la larga ausencia mostró una sólida presentación ante el pupilo de Sting. Y con un ‘GTS’, logró llevarse la victoria en casa, ante un lleno total de All Out en Chicago.

Aunque el encuentro inició de forma lenta, el estilo dinámico de Allin y los movimientos acertados de Punk hicieron que el combate tuviera grandes momentos. Y luego de 15 minutos dentro del ring, el excampeón de WWE le aplicó su ‘finisher’ para ganar por conteo de tres.

Eso sí, al final, Sting apareció en el cuadrilátero para extenderle la mano a CM Punk en señal de respeto. El oriundo de Chicago hizo lo propio con Allin; y en la conferencia post evento, el excampeón de WWE reveló por qué lo eligió de rival.

“Hay una razón por la que Darby Allin fue el elegido. Tiene algo que le hace diferente. Es muy bueno y encajaba perfectamente a la hora de comenzar una historia. No hubiese tenido mucho sentido el hecho de que nada más llegar me hubiese enfrentado a Kenny Omega”, dijo Punk.

“Los seguidores aman a Darby y creí que podríamos hacer un gran trabajo juntos. Para mí, la lucha libre profesional mejora cuando todo el mundo se involucra para que el resultado sea bueno. Y considerando esto último, creo que es lo que hemos hecho esta noche”, agregó.

