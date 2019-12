En la actualidad, es difícil encontrar a rudos (heels) que destaquen en WWE. Esos personajes que los fanáticos odiaban, pero respetaban por la calidad de lucha que daban. Uno de los últimos fue Edge.

Cuando estaba en el apogeo de su carrera, una lesión al cuello lo obligó a retirarse en 2011. Sin embargo, en las últimas horas, un rumor corrió rápido entre los fanáticos.

Y es que según el portal estadounidense PWInsider, el excampeón habría firmado un contrato con WWE. El mismo medio aseguró también que los médicos de la empresa le darían pronto el alta médica para volver al ring, pensando en Royal Rumble 2019.

Ante esta posibilidad, el propio Edge tuvo que pronunciarse. “Todavía no y todavía no. Punto”, escribió en su Twitter. Si bien dejó en claro que no hay nada concretó, se puede entrever que hay una opción a futuro.

El comentario de Edge en redes sociales. (Twitter)

