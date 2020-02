Edge regresó en la batalla real del Royal Rumble 2020, pero al día siguiente, en Monday Night Raw, el luchador fue atacado cruelmente nada más y nada menos que por su viejo amigo Randy Orton. Desde entonces, la ‘Superestrella Categoría R’ ha estado ausente.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE ha estado recuperándose del ataque que le propinó la ‘Víbora’. Pero todo indica que ya estaría en óptimas condiciones. Y es que la página oficial del Capital One Arena, en donde el 9 de marzo se celebrará un Raw, ha anunciado que Edge estará presente “para darnos una actualización sobre su condición médica”.

De hecho, en el próximo show rojo del 2 de marzo, Beth Phoneix -esposa de Edge- dará una actualización del estado de su marido. Es probable que en esta secuencia la excampeona mundial tenga algún tipo de interacción con Randy Orton.

Además del regreso del ‘Máximo oportunista’, el Capital One Arena ha asegurado que en el show que se llevará a cabo en sus instalaciones, Drew McIntyre se verá las caras con Orton y que The Street Profits chocarán con los campeones Seth Rollins y Murphy por los títulos en parejas. No obstante, es probable que estos combates solo sean para promocionar el evento y que al final no se realicen.

Toda esta historia entre Edge y Randy Orton culminaría en WrestleMania 36 y es que la WWE quiere que ambos tengan un duelo en la ‘Vitrina de los Inmortales’.

