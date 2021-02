Aunque The Miz iba a estar dentro del combate de la Cámara de la Eliminación por el título de WWE, prefirió declinar la oferta para enfocarse en canjear su maletín de Money in the bank. Y tal decisión dio sus frutos en el Elimination Chamber 2021.

Y es que The Miz volvió a ser campeón de WWE tras vencer a Drew McIntyre, quien pocos segundos antes había conservado el cinturón ante otros cinco excampeones dentro de la Cámara de la Eliminación. El escocés venció al final a AJ Styles y parecía que lo peor había pasado.

Sin embargo, Bobby Lashley apareció y comenzó a atacar sin piedad a McIntyre. El excampeón de los Estados Unidos, furioso porque perdió su título, dejó tendido en el ring al escocés.

En ese momento, The Miz apareció para hacer efectivo su maletín. De inmediato, le aplicó un ‘DDT’, pero el escocés evitó sucumbir. Pero al final, cedió ante el ‘rompe caras’ de The Awesome’.

Con ello, The Miz se convirtió por segunda vez en campeón de WWE, luego de haber capturado el título mundial hace 10 años. Su meta será repetir lo hecho en ese momento cuando retuvo su cinturón en WrestleMania.