El miércoles la WWE sorprendió a todos sus seguidores cuando anuncio una ola de despidos masivos. Luchadores, árbitros, productores y entrenadores tuvieron que abandonar la empresa debido a la crisis económica causada por el nuevo coronavirus. Más de 30 personas se quedaron sin trabajo. La gran pregunta es si seguirá saliendo gente de la compañía. Y según el periodista Dave Meltzer todo indica que sí.

Meltzer, del Wrestling Observer, reveló que es poco probable que Vince McMahon despida a superestrellas de Raw o de SmackDown. Sin embargo, NXT no correría con la misma suerte. “Según lo que me dijeron esta noche, no creo que haya más recortes de talento en el elenco principal. Pero en cuanto a la marca amarilla, estoy seguro de que muchos más van a salir”, declaró el periodista en su programa radial.

Además, señaló que con estos despidos, la empresa va a seguir ganando millones de dólares y que incluso va a obtener, a fin de año, una cifra récord de ingresos. Por eso se ha mostrado crítico con la decisión de WWE de dejar sin trabajo a tantas personas.

“Aunque el show de Arabia Saudita no se celebre este año, aunque no ganen un centavo por mercancías y aunque no ganen nada en la concesión de licencias, podrán alcanzar cerca de mil millones de dólares en ingresos, incluso, tal vez más, dependiendo de cuánto aguante WWE Network”, señaló el periodista.

Y agregó: “Va a ver suscriptores de la Network, no es que se vayan a ir, entonces estamos hablando de 850 millones en ingresos. Probablemente, terminará siendo cerca de mil millones, que es más de lo que ha hecho la empresa en cualquier año de su historia”.

