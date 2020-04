En el último NXT se pactó un combate entre Finn Bálor y Velveteen Dream, luego de que ambos tuvieran un intenso careo. Será la primera vez en la historia que los dos luchadores se vean las caras en un cuadrilátero.

Velveteen estaba hablando en el show amarillo y su discurso estaba enfocada en Adam Cole, actual campeón de la marca. Sin embargo, en ese momento Bálor se hizo presente y comenzó a increparle al luchador por lo que había dicho segundos antes.

“No te conozco, tampoco me agradas. Pero te has referido a Adam Cole como el más grande campeón de NXT y a mí no me gustan ese tipo de comentarios ignorantes. Ten cuidado, porque sino vas a tener un cita con Prince”, le dijo Bálor, quien también ha sido dueño del máximo título de la marca amarilla.

“¿Una cita con Prince? ¿Qué tal el próximo miércoles?”, le respondió Velveteen mientras Finn se estaba yendo. De esta manera, los dos tendrán que resolver sus problemas la siguiente semana. ¿Será el inicio de una rivalidad?

TE PUEDE INTERESAR