Damian Priest quiere comenzar a hacer historia en el mundo de la lucha libre. Y tendrá su oportunidad en el evento NXT TakeOver: In Your House, ya que enfrentará a Finn Bálor, un referente de la marca amarilla de WWE. Así lo confirmó la web oficial del Imperio McMahon luego de que la noticia se difundida en The Pat McAfee Show.

El mes pasado, Bálor tenía que luchar contra The Velveteen Dream, pero no pudo hacerlo porque fue atacado por un personaje desconocido. ‘The Prince’, entonces, empezó a buscar al responsable. Y la respuesta la encontró hace casi dos semanas: Damian Priest.

Y es que durante el NXT del 13 de mayo, Priest agredió a Bálor cuando este último estaba luchando contra Cameron Grimes, quien al final ganó la contienda. Pero ahí no quedó todo. Tras el enfrentamiento, el ‘Arquero de la Infamia’ siguió golpeando a Finn.

Dos días después, la WWE informó que 'The Prince’ había sufrido una lesión en la pierna izquierda por lo que necesitaba descansar algunos días. La empresa también señaló que Priest fue quien provocó que Bálor cancele su pelea contra Dream.

Ahora que ‘The Prince’ ya sabe quién lo ha estado atacando en las últimas semanas, podrá saldar cuentas. La gran pregunta en si podrá vencer a un envalentonado Damian Priest, que ya desea ser protagonista en NXT.