El miércoles la WWE sorprendió a todos al anunciar que despedía a más de 30 trabajadores, entre los que se encontraban luchadores, productores, entrenadores y árbitros. Heath Slater fue uno de los afectados. La exsuperestrella no había querido pronunciarse, pero ya lo ha hecho a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Tras bromear un poco, Slater comenzó: “WWE nos ha proporcionado ingresos a mí y a mi familia, experiencias, oportunidades y relaciones que nunca hubieran sucedido si no hubiera trabajado en esa empresa. Así que estoy bien”.

“WWE construyó un sueño para mí. Me siento agradecido por eso. Sé que mi esposa, mis hijos, mis compañeros e, incluso, fanáticos habían visto que mi fuego se estaba apagando (perdía protagonismo e importancia). Eso fue lo que pasó. Es todo lo que puedo decir sobre mí mismo”, añadió el luchador.

Y prolongó: “El cariño que sentí en el vestuario, el personal y el universo de la WWE ha sido extremadamente grande. Tus logros no son los que se ven allá arriba en el cuadrilátero, sino lo que haces debajo de él. Hasta ayer, no sabía cuánto amor tenía a mi alrededor y ahora voy a tener que dejarlo ir. Eso es lo más difícil”.

Slater, además, no dudó en señalar que no está acabado y que pronto regresará. “Gracias a todos, especialmente a mi familia en WWE. Nada de esto hubiera sido posible sin aquellos que trabajan tras bambalinas. Me dieron los mejores 14 años de mi vida. Y ahora, el 17 de julio, podré extender mis alas y volar un poco. Siento ese fuego encenderse dentro de mí otra vez, listo para ponerme en forma. Además, tengo hambre de triunfo, no me sentía así hace mucho tiempo. Prepárense para mi regreso al ring porque volveré mejor que nunca. Es un hecho”.

