Heath Slater fue despedido por la WWE a mediados de abril. Tiene que esperar tres meses para volver a pelear en otra empresa. Y para no perder notoriedad, el luchador sigue dando entrevistas. Por eso, conversó con el podcast The Wrestling Inc Daily y allí habló sobre los programas a puertas cerradas que realiza el Imperio McMahon.

“Odio los shows in público. Todo el mundo los odia porque es la presencia de la gente lo que hace que la lucha libre sea especial. Pero entiendo que la WWE tenga la obligación de emitir en vivo, incluso sin espectadores, porque eso es lo que dice en el contrato que los luchadores firmaron", declaró Slater.

La exsuperestrella también contó un caso para argumentar porque los eventos sin público son malos: “Durante mi etapa como heel (el antagonista de las historias), lo mejor era cuando le hacía una llave a mi oponente y podía escuchar los abucheos del público contra mí”.

“Alguien gritaba ‘Heath, apestas’. Y yo respondía: ‘¡Cállate la boca!’. Esa es la mejor sensación del mundo. Si no hay nadie y grito: ‘¡Cállate la boca!’, la gente no va a entender qué estoy haciendo. Seguro se van a preguntar si estoy bien”, relató el peleador.

