Luego de casi dos meses de ausencia, Jeff Hardy hará su regreso a WWE el viernes 8 de mayo en SmackDown. Y en medio de su nueva etapa en solitario, tras la salida de su hermano Matt, el ‘Enigmático’ habló sobre sus próximas metas en una entrevista en el podcast de Corey Graves.

Con 42 años, Jeff Hardy es consciente de que la palabra retiro empieza a rondar por su mente. Sin embargo, antes de pensar en ello, le gustaría volver a ser campeón de WWE una vez más.

“Estoy entusiasmado por tener esta nueva etapa en mi carrera. Cuando volví la última vez, después de una lesión en el hombro, recuperé sensaciones. Me metí en la rivalidad con Randy Orton y tuve mi primera lucha en la celda infernal", señaló Jeff Hardy.

"Construir eso fue muy divertido, me sentí importante y relevante de nuevo. Pero ahora, me encantaría ganar el título de WWE una vez más antes de terminar con mi carrera”, agregó.

Sobre qué rival le gustaría tener en su último combate, el ‘Enigmático’ no dio nombres, pero aclaró que no le importaría enfrentar a Brock Lesnar. “Fui su primer combate en WWE y me encantaría poder volver a enfrentarme a él y que me diera una paliza. Sería poético: yo fui su primero y él podría ser mi último”, aseguró Jeff Hardy.

