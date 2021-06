A pesar de que está inmerso en la promoción de su nueva película ‘Rápidos y Furiosos 9′, John Cena tiene tiempo para hablar de WWE. Luego de varios rumores que apuntaban a su posible vuelta este año, el excampeón mundial lejos de no responder, decidió aclarar los hechos.

En una reciente entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, John Cena decidió confirmar su vuelta a WWE. “Definitivamente regresaré, pero no sé cuándo. Sobre el post de Instagram con el logo de la empresa, lo publiqué en mayo porque me sentía nostálgico con la compañía”, contó.

“Algunas personas lo tomaron como si yo fuese a regresar de inmediato, lo cual no es el caso. Todavía no he tenido mi último combate y no puedo esperar a mi regreso”, agregó. Cena, además, aclaró cuál es el motivo por el que no puede subirse a un ring de manera habitual como lo hacía en el pasado.

“Todas estas oportunidades a su vez han generado más oportunidades. Ya lo dije antes, una vez que haces una de estas cosas (apariciones en cine y televisión) el seguro no te deja ir a luchar los fines de semana, así que veremos qué pasa”, señaló John Cena, que no aparece en WWE desde WrestleMania 36, en 2020.

Si bien el dieciseises veces campeón no ha querido dar fecha de su regreso, medios especializados sostienen que aparecería en el camino a SummerSlam, evento que será el 21 de agosto. Últimos reportes indican que su rival sería Roman Reigns, teniendo en cuenta que el público estará presente en las gradas y ya se han vendido más de 40 mil entradas en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.