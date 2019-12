En estos días, generalmente, se lo ve en saco y corbata, como el flamante alcalde de Knoxville. Pero años atrás era un luchador que daba miedo y que dominaba a casi todos, era el monstruo rojo, era Kane.

Como los buenos tiempos nunca se olvidan, el exluchador de la WWE fue reciente entrevistado en el podcast Pardon My Take y allí habló sobre el que fue su hermano dentro del ring: The Undertaker; y también contó los detalles que no sabíamos del Inferno Match que protagonizaron ambos.

“Tenía cierta presión por ser el hermano de ‘Taker’. Había interpretado personajes que no tuvieron éxito y en mi mente no quería que eso vuelva a pasar. Todo fue bastante estresante debido a que ambos teníamos mucha presión. The Undertaker era una gran estrella y yo, por supuesto, iba a hacer su pareja. De verdad que fue estresante para mí”, contó Kane.

Luego, el otrora monstruo rojo departió sobre el Inferno Match: “Cuando me dijeron que debía prender mi brazo, me quedé atónito. Me dijeron que había maneras de que no me afectara y se tomaron muchas molestias. Incluso, vinieron dobles de Hollywood para explicarnos como debía funcionar todo e ir con muchas precauciones a la hora de pelear”.

Kane narra que en un ensayo le prendieron fuego en el brazo y cuando él se iba a mover, uno de los dobles grito y le dijo que no lo hiciera.

“Me paró y me estuvo diciendo una manera de mover el brazo para que el fuego no me hiciera daño. La cuestión es que luego debía acordarme de todo eso y hacer un combate de 20 minutos. Lo conseguimos y realizamos una buena pelea, me gustó mucho”, concluyó.

