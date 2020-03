La noche que se estrenó Friday Night SmackDown en FOX (en Estados Unidos) fue el fin de Kofi Kingston como campeón de la WWE. Aquel día Brock Lesnar le arrebató el título en un abrir y cerrar de ojos. El miembro de The New Day no ha hablado mucho de ese tema, pero, recientemente, en una entrevista con Sports Illustrated, decidió expresar su sentir sobre la forma en cómo terminó su reinado.

“Diré esto: en realidad la lucha duró ocho segundos, no seis como se informó. Esos dos segundos son una gran diferencia. Cuando descubrí que iba a terminar de esa manera (su tiempo como campeón), me puse un poco triste porque imaginaba otro final. Pero no tenía otra opción, tenía que cumplir con la empresa”, declaró el luchador.

“Recibí mucho amor antes y después de perder el cinturón. Todo fue fortuito. Esperé once años por obtener una oportunidad así y la conseguí en WrestleMania 35. Allí logré mi sueño, peleando ante Daniel Bryan. Él pasó exactamente lo mismo que yo hace cinco años, con el público exigiendo que campeone y enloqueciendo cuando eso sucedió", agregó.

Kofi también contó que volvió con el título a Ghana, su país de nacimiento, y le mostró a los niños que los sueños sí se pueden cumplir. “Una cosa es decir que todo es posible, pero distinto es demostrar que se puede”, señaló las superestrella de WWE.

"Es verdad que todo se terminó en ocho segundos, pero estoy tan agradecido de haber sido campeón seis meses, que el público llamara ese momento ‘KofiMania’. No quiero quedarme con el recuerdo de haber perdido mi título, solo cumplí con mi trabajo”, concluyó el luchador.

