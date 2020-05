En enero del 2019, Otis debutó en Raw junto a Tucker formando el grupo Heavy Machinery. Pero por estos días está luchando en solitario. Tiene una relación con Mandy Rose en WWE y ha conseguido un cupo para estar en el combate masculino de escaleras de Money in the Bank 2020. Ha sabido ganarse el apoyo del público y, en parte, gracias a su movimiento 'el gusanito’, o como él lo llama 'la oruga’.

¿Y cómo fue que empezó a hacerlo? Otis lo relató en una reciente entrevista con el medio cinematográfico Digital Spy. “Fue en una fiesta de primaria. Ninguna chica quería bailar conmigo, así que tuve que llamar la atención de todo el mundo con mis movimientos. Comencé a mover las caderas y esperé a que todo el mundo me estuviera mirando", contó el luchador.

"Mi baile fue tan bueno que todos me prestaron atención. De pronto, me lancé al suelo y allí empecé con ‘la oruga’. Hacerlo en el piso es un poco más complicado que en el cuadrilátero, pero me encantó. Recibí mucho cariño en ese momento, así que seguí haciéndolo. Y ahora cada vez que voy a una boda, el día siguiente tengo las costillas lastimadas”, agregó.

Eso sí, para usarlo en un cuadrilátero de la WWE, Otis tuvo que pedirle permiso a Scotty Too Hotty, quien utilizó esta técnica en el pasado. “Le dije que ‘el gusanito’ significaba mucho para mí y que me gustaría continuar con su legado bajo el nombre de ‘la oruga’", narró el peleador.

