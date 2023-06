El Money in the Bank que se viene

Esta pelea empezó siendo parte de WrestleMania, el evento más importante de WWE, pero dada su rápida popularidad, la empresa la convirtió en un evento completo desde 2010, con una o dos peleas de este tipo (dependiendo de la división de marcas entre Raw y SmackDown) y desde 2017, se incluyó también una pelea femenina.

En la edición de este año, que se llevará a cabo el 1 de julio en Londres, Shinsuke Nakamura, Ricochet, LA Knight, Butch, Logan Paul, Damien Priest, Santos Escobar protagonizarán la lucha por el maletín Money in the Bank. Es decir, uno de ellos saldrá con una opción por el título y, probablemente, sea el próximo campeón. Ojo que ahora, hay dos cinturones a los cuáles aspirar: el Mundial Pesado de Seth Rollis y el Universal de Roman Reings. En tanto, en la pelea femenina se enfrentarán Becky Lynch, Bayley, Zelina Vega, Iyo Sky, Zoey Stark, Trish Stratus.

En este especial, te mostramos a todos los ganadores de Money in the Bank y los mejores 10 canjes del maletín que te da una opción al título de tu elección en WWE.

Ganadores de Money in the Bank en WrestleMania

WrestleMania 21 2005 Edge WrestleMania 22 2006 Rob Van Dam WrestleMania 23 2007 Mr. Kennedy WrestleMania 24 2008 CM Punk WrestleMania 25 2009 CM Punk

Ganadores de evento Money in the Bank

2010 The Miz

Kane Raw

SmackDown 2011 Alberto del Río

Daniel Bryan Raw

SmackDown 2012 John Cena

Dolph Ziggler Título de WWE

Título Mundial Pesado 2013 Randy Orton

Damien Sandow Título de WWE

Título Mundial Pesado 2014 Seth Rollins Título de su elección 2015 Sheamus Título de su elección 2016 Dean Ambrose Título de su elección 2017 Baron Corbin

Carmella Título de WWE (SmakDown)

Título Femenino de SmackDown 2018 Braun Strowman

Alexa Bliss Título Universal

Título Femenino de Raw 2019 Brock Lesnar

Bayley Título de su elección 2020 Otis

Asuka Título de su elección 2021 Big E

Nikki A.S.H Título de su elección 2022 Liv Morgan

Austin Theory Título de su elección

El Top 10 de los mejores canjes de Money in the Bank

10

Edge – Ganó 2007 / SmackDown del 7 de mayo de 2007

Fue el segundo canje de la ‘Superestrella Categoría R’, pese a que solo ganó una vez el Money in the Bank. Ese 2007, el ganador fue Mr. Kennedy, pero este puso en juego el maletín en una lucha contra Edge y este terminó ganando. El canadiense no espero mucho para hacerlo efectivo: tres días después, en SmackDown, hizo efectiva su oportunidad y ganó el título. Con esto ratificó la importancia del maletín, lo elevó a un nivel de importancia único y se consolidó como el ‘oportunista por excelencia’ de WWE. Además, fue ante The Undertaker, lo que hizo más mítico el canje.

9

Daniel Bryan – Ganó en 2011 / Canjeó en TLC 2011

El dueño del ‘Yes movement’ ganó una de las mejores peleas de estipulación dinero en el banco, en, quizá, el mejor evento de Money in the Bank, en 2011. Ese mismo año, Daniel Bryan canjeó frente a The Big Show, ante un público que ya empezaba a reconocerlo como la estrella que llegó a ser en WWE. Así, ganó el Campeonato Mundial pesado.

8

Liv Morgan – Ganó en 2022 / Canjeó en Money In The Bank 2022

Tras varios años abriéndose paso en WWE, la carismática Liv Morgan por fin llegó a un momento estelar en su carrera. La noche del Money in the Bank 2022 fue el pico máximo: Liv no solo se llevó el maletín, sino que lo canjeó esa misma noche ante Ronda Rousey. El público se rindió ante ella.

* Dato extra :

Los que canjearon el maletín y perdieron

John Cena (2012): Canjeó ante CM Punk y ganó por descalificación, lo que le dio la victoria pero no el título.

Damien Sandow (2013): Lo hizo efectivo ante John Cena, pero este lo venció y retuvo su campeonato.

Baron Corbin (2017): Cobró ante Jinder Mahal, pero este lo derrotó gracias a una distracción de Jhon Cena.

Braun Strowman (2018): Haciendo uso del maletín, pactó una lucha con Roman Reings, pero no logró vencerlo.

Austin Theory (2022): Canjeó ante Seth Rollins por el campeonato de Estados Unidos (única vez que no se cobró por un título mundial), y perdió.

7

Dolph Ziggler – Ganó en 2012 / Canjeó en Raw del 8 de abril de 2013

Dolph Ziggler fue uno de los poseedores del maletín más entretenidos. No solo intentó canjearlo numerosas veces creando buenos ‘spots’, sino que, además, hizo del maletín una arma con la cual atacar a sus enemigos. Cuando por fin hizo efectiva su chance ante Alberto del Río, pese a ser ‘heel’, el público lo ovacionó y reconoció su paso como ‘Míster Money in the Bank’.

6

CM Punk – Ganó en 2008 y 2009 / Canjeó en Raw del 30 de junio de 2008 y Extreme Rules 2009

El ‘Mejor del mundo’ es el único luchador que ha ganado dos veces este evento. Canjear el maletín ante Edge, quien minutos antes había sido ‘masacrado’ por Batista, significó su consolidación como estrella. Su segundo canje fue lo contrario: Jeff Hardy acababa de convertirse en campeón por primera vez, cuando apareció CM Punk para canjear el maletín y arruinar su gran momento. El público, eufórico por el triunfo de Hardy, no se lo perdonó.

5

Randy Orton – Ganó en 2013 / Canjeó en SummerSlam 2013

Es uno de los mejores por todo lo que significó. SummerSlam vio coronarse por primera vez a Daniel Bryan como campeón completo en WWE, tras derrotar limpiamente a John Cena. En medio de la ovación del público, apareció Randy Orton con su maletín. Cuando parecía que solo iba a hace run ‘amague’ de hacerlo efectivo, Triple H, árbitro especial de esa lucha, traicionó a Bryan dejándolo a merced de la ‘Víbora’. Fue el inicio del reinado de Orton, pero también de una de las historias mejor logradas de los últimos años en WWE: el ascenso de Daniel Bryan.

4

Dean Ambrose – Ganó en 2016 / Money in the Bank 2016

El ‘Medio Lunático’ fue parte de The Shield, uno de los grupos más dominantes en WWE en los últimos años. La ‘facción’ se había disuelto y sus otros integrantes, Roman Reings y Seth Rollins, ya habían tocado la gloria de un título. Dean Ambrose, pese a estar en las peleas estelares, aún no ganaba un campeonato. En la edición del 2016, ganó la lucha por el maletín y esa misma noche, luego de que Rollins venciera al entonces campeón Reings, Ambrose hizo efectivo su contrato. A ese evento se le recuerda como la noche en que los tres miembros de The Shield tuvieron el título.

* Dato extra :

Los que ganaron, pero no llegaron a canjear el Money in the Bank

Mr. Kennedy (2007): Puso el maletín en juego en un pelea ante Edge y perdió tras ser atacado a traición por la ‘Superestrella Categoría R’.

Otis: (2020): Ganó esta pelea en el ‘pico’ de su carrera, pero perdió el maletín en una pelea ante The Miz.

3

Rob Van Dam – Ganó en 2006 / Canjeó en One Night Stand 2006

Luego del oportunismo de Edge en el primer canje, se esperaba que se mantuviera la tendencia de canjear el Money in the Bank cuando el campeón fuera realmente vulnerable. Sin embargo, Rob Van Dam anunció que canjearía su opción en el evento One Night Stand, perteneciente a la marca ECW, empresa recién adquirida por WWE, y cuna de Van Dam y de toda una camada de luchadores de estilo violento. Ante un público hostil contra el campeón John Cena, RVD, tras una buena pelea y gracias a la intervención de Edge, cajeó con éxito el maletín. La arena casi se cae.

2

Edge – Ganó en 2005 / Canjeó en New Year’s Revolution 2006

Un canje icónico. Y no solo por ser el primero de la historia, sino que marcó la pauta para lo que significaría el Money in the Bank en la historia de WWE. Jhon Cena, sangrante y apenas de pie luego de defender su título ante otros cinco luchadores en una cámara de eliminación, tuvo que enfrentarse a Edge, quien hizo efectivo su maletín previo anuncio de Vince McMahon, dueño de WWE. Dos ‘Lanzas’ le bastaron para vencer al ‘Rapero’ y ganar su primer título mundial de WWE.

1

Seth Rollins – Ganó en 2014 / Canjeó en WrestleMania 25 (2015)

Sin duda el canjeo más impresionante de Money in the Bank en la historia. Seth Rollins eligió el evento más grande del año, WrestleMania, para canjear el maletín. Ha sido la única vez en la que la oportunidad por el título se ha hecho efectiva en este evento y la única vez que se agregó a un luchador a una pelea en desarrollo: Roman Reings enfrentaba al campeón Brock Lesnar por el título. Por el evento, los protagonistas y el factor sorpresa, este canje quedó marcado como el momento más emblemático de Money in the Bank, y uno de los mejores de la historia de WWE.

TE PUEDE INTERESAR: