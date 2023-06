Nadie hizo más goles en lo que va de la temporada en Alianza Lima que Hernán Barcos. Pese a que la directiva trajo al colombiano Pablo Sabbag para darle competencia y pelear la titularidad a un jugador consagrado y pieza clave del bicampeonato, el delantero argentino supo abrirse paso a las dificultades y sus números superan a los de su compañero. A sus 39 años, el ‘Pirata’ sigue vigente y pone sobre la mesa una nueva discusión: ¿debe renovar con los blanquiazules más allá del 2023?

Gracias a todos los que compartieron conmigo e hicieron posible esto. Ser goleador histórico extranjero es un orgullo para mi y para mi familia. Los queremos mucho mundo @ClubALoficial juntos por siempre pic.twitter.com/vEkEa2qkhw — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) June 24, 2023

En busca de su tesoro

Como se sabe, Alianza Lima se ha planteado como objetivo lograr el tricampeonato a fin de año y, por ahora, ya está virtualmente clasificado a los playoffs por el título nacional. Depende de sí mismo para salir campeón por tercera vez consecutiva y, de acuerdo al rendimiento del plantel, Barcos viene siendo fundamental en esa tarea. El ‘Pirata’ tiene contrato vigente con los blanquiazules hasta diciembre de este año, pero no es descabellado pensar en continuar la próxima temporada.

Los números de Barcos con Alianza Lima

Temporada Partidos Goles 2021 29 11 2022 35 18 2023 17 9

De hecho, el argentino se ha referido de manera tangencial a la posibilidad de renovar con Alianza Lima. Para ello, el primer paso será buscar la nacionalidad peruana, de manera que no ocupe plaza de extranjero en La Victoria ante una posible renovación. “El tema de ser peruano y permanecer en Alianza Lima es una gran oportunidad para mí y un deseo personal, se lo manifesté al club y están de acuerdo. A pesar de eso, no me garantiza a quedarme el 2024. Luego habrá otras cosas para ganarme la renovación de contrato”, contó el ‘Pirata’ tras el triunfo sobre Atlético Grau.

Barcos sabe que nacionalizarse no será suficiente para renovar; pero sí un punto a favor. Luego está la evaluación que la directiva de Alianza Lima realice sobre el desempeño del jugador, que hasta el momento viene siendo bueno. Y es que el ‘Pirata’ no solo es el máximo artillero extranjero del club, también es vigente bicampeón, ha sido el goleador del equipo en los últimos dos años y es el futbolista más querido actualmente por los hinchas aliancistas. Asimismo, su presencia suma dentro del grupo, predica con el ejemplo y es visto con respeto por sus compañeros.

Si bien Barcos tiene intención de continuar jugando con 40 años, es necesario también sentarse a conversar con el club y tomar una decisión. Por ahora, las bases se están construyendo y el argentino va por buen camino. Eso sí, lo que más importa, es lo que suceda a fin de año. Alianza Lima quiere el tricampeonato y si es con un ‘Pirata’ descollante, pues mucho mejor para ambos.

