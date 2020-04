No Way Jose fue uno de los luchadores que hoy fue despedido por la WWE. Vince McMahon, líder de la empresa, tomó esta decisión debido a la crisis económica que ha causado el nuevo coronavirus en Estados Unidos.

La noticia le cayó a No Way Jose como un balde de agua fría, pero no podía hacer mucho para cambiar el rumbo de las cosas. Lo que sí hizo fue despedirse de sus fanáticos a través de un video en sus redes sociales.

Se le vio muy triste, pero agradeció a todos los seguidores de la WWE por haberlo apoyado, abucheado o por pensar que se veía como un tonto (por su personaje de bailarín fiestero).

También tuvo palabras de agradecimiento hacia el personal de la compañía y hacia la WWE por los momentos que pasó allí. “Esta semana estuve en Raw, si hubiera sabido que sería la última lo hubiese disfrutado un poco más”, agregó.

No se fue sin antes pedirle a la gente que se cuide para evitar un contagio de COVID-19.

