A pesar de que John Cena ya está alejado de WWE, su padre ha estado opinando últimamente sobre diferentes aspectos de la empresa de Vince McMahon. Hace poco sugirió que Braun Strowman debería irse a AEW, y ahora opinó sobre el regreso de Goldberg tras RAW de leyendas.

Esto luego de que Goldberg apareciera en el final del show para retar a Drew McIntyre a un combate por el título de WWE en Royal Rumble 2021. Para el padre de Cena, la empresa no debería usar al excampeón en eventos estelares.

“Si Goldberg gana el cinturón, eso es todo, derrotaría a Drew McIntyre, pero creo que si eso sucede, los fanáticos no estarán contentos y lo expresarán. Entonces, ¿por qué realizaría WWE ese combate de todos modos?”, declaró el padre de Cena a Boston Wrestling MWF’s Wrestling Insiders.

“Goldberg es un tipo que está en muy buena forma y me hace gracia cuando Drew McIntyre dice que golpearlo es como golpear a su padre, quién no creo que tenga el físico de Bill. Si tienes a Goldberg, a quién todavía le quedan algunos combates más, al menos dejenlo en una posición en la que no lo avergüences”, agregó.

“No le quiten prestigio a Goldberg. Si van a tener a una superestrella de su calibre y que tiene cierta credibilidad, al menos denle la oportunidad de obtener algo de credibilidad. No lo usen en combates como el de Wrestlemania. Eso no es beneficioso para Goldberg, para la compañía, ni para el luchador que lo enfrenta”, sostuvo el padre de John Cena.

Goldberg reapareció en WWE y retó a Drew McIntyre a un combate en Royal Rumble 2021. (Video: WWE)