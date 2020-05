“El que la sigue, la consigue”, dice un viejo refrán. Y Apollo Crews lo sabe muy bien, pues en el último Monday Night Raw consiguió su primer título en WWE al ganar el campeonato de los Estados Unidos. Logró la corona tras vencer a Andrade en un complicado combate.

A pesar de que Andrade tuvo ayuda de Zelina Vega, Crews no se dio por vencido y continúo en la lucha hasta que pudo aplicarle a su rival dos saltos mortales hacia atrás. Inmediatamente después, Apollo cubrió al mexicano, quien no reaccionó, y la cuenta del árbitro llegó a tres. Así, se llevó la victoria. Zelina, por su parte, no podía creer lo que estaba viendo.

“Yo sé que la lucha contra Andrade iba a ser difícil. Pero yo nunca me rindió. Siempre voy a creer en mí mismo. Y ahora puedo decirle a todo el mundo que soy el nuevo campeón estadounidense. ¡Se siente tan bien decirlo!”, declaró un emocionado Apollo tras su triunfo.

El Raw de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando con algunos luchadores de NXT como parte del público. La WWE no puede realizar eventos masivos debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.