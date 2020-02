Kevin Owens está de malas. No encuentra la forma de frenar a Seth Rollins y a sus secuaces (AOP y Buddy Murphy). Intentó hacerlo en el Monday Nigh Raw de Utah formando equipo con The Viking Raiders, pero no tuvo éxito.

Owens, Erik e Ivar se enfrentaron a AOP y Murphy en una lucha de parejas con eliminación. Todo estaba parejo, hasta que Seth Rollins se metió y le aplicó un pisotón a Erik cuando el árbitro estaba distraído. Buddy, entonces, aprovechó y eliminó al ‘vikingo’ tras hacerle la cuenta de tres.

Segundos antes, Ivar se había golpeado el hombro y no podía seguir luchando por lo que tuvo que retirarse. Owens se había quedado solo contra los tres amigos de Rollins. Además, el ‘Arquitecto’ estaba presente, por lo que también tenía que cuidarse de él.

Sin embargo, Kevin sacó fuerzas de donde no tenía y primero eliminó a Murphy, y luego, a Akam. Solo faltaba Rezar. Lo estaba venciendo pero en ese momento el ‘Arquitecto’ lo distrajo.

Rezar vio la oportunidad en sus manos y le aplicó un tremendo lazo a Owens. Y después, dos rompe espinas dorsal. Cuenta de tres: victoria para el equipo de Rollins.

Kevin se quedó en medio del escenario decepcionado sin saber qué hacer.

