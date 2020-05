En la última edición de Monday Night Raw, Becky Lynch anunció que se convertirá en madre y que Seth Rollins será padre. Por eso, ya no podrá pelear, así que le dio el título femenino a Asuka, ya que la japonesa ganó la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020.

Lynch entró al escenario y anunció que tenía que marcharse por un tiempo. En ese momento, Asuka salió amarga y empezó a reclamarle a la irlandesa. ¿Por qué? Pues Becky había subido al ring con el maletín que la luchadora nipona había ganado una noche antes.

Becky le dijo a la ‘Emperatriz del mañana’ que no le iba a quitar nada, que se calme y que el maletín no llevaba un contrato, sino el título femenino de Raw. De esta manera, Asuka se convirtió en la nueva campeona de la división y empezó a celebrar.

Tras el festejo de la japonesa, Becky reveló que le pidió a la WWE que la lucha de escaleras de Money in the Bank sea por su título, ya que ella está embarazada y no podrá defender su cinturón.

Asuka, visiblemente sorprendida por lo que acababa de escuchar, comenzó a gritar '¡Becky, Becky, Becky!". Luego, la felicitó y le dio un abrazo. En Backstage, los otros compañera de Lynch también se mostraron contentos por la noticia.

El Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando a puertas cerradas. La WWE no puede realizar eventos con público debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.

