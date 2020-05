Luego del evento Money in the Bank 2020, WWE Network estrenó el primer capítulo de ’The Last Ride', la serie documental que narra la carrera de The Undertaker, la cual reveló momentos desconocidos de la vida del ‘Enterrador’.

Uno de los más impactantes fue que luego de su derrota contra Brock Lesnar en WrestleMania 30, el ‘Hombre muerto’ sufrió una grave conmoción cerebral y tuvo que ser atendido en ‘backstage’. Lo llevaron al hospital y no reaccionó hasta el día siguiente.

“Esa conmoción destruyó mi confianza”, expreso ‘Taker’ sobre ese episodio de su trayectoria. Pero un año después, “la lucha contra Bray Wyatt me hizo recuperarla”, agregó. Eso sí, necesitó ayuda de Triple H.

Antes del encuentro contra el entonces ‘Devorador de mundos’ en WrestleMania 31, Hunter se acercó a The Undertaker y le dijo: “Solo quiero que recuerdes quién eres”. El combate fue un éxito y el ‘Hombre muerto’ se llevó la victoria aquella noche.

TE PUEDE INTERESAR