The Undertaker fue el encargado de abrir el Monday Night Raw de esta semana, el último antes de WrestleMania 36, y le dejó un terrorífico mensaje a AJ Styles, quien será su oponente en ‘La Vitrina de los Inmortales’ en un ‘Boneyard match’.

“AJ Styles o Allen Jones, no se si tienes un buen par o eres así de idiota”, empezó 'Taker’, y segundos después agregó: “Te has metido en algo de lo que no podrás regresar. Tu orgullo tonto te está haciendo tomar malas decisiones”.

“Pasaste la raya cuando mencionaste a mi esposa Michelle McCool. Vas a pagar el precio por haberle faltado el respeto. Te voy a hacer pagar por todo lo que has dicho en esa lucha de cementerio, la que fue tu idea”, agregó el ‘Enterrador’.

“¿Quieres ser relevante en WrestleMania? Inténtalo. Te haré famoso. Espero que traigas a esos dos payasos de Luke Gallows y Karl Anderson para que los tres puedan sentir toda mi ira. Solo quiero que sepas que vas a salir lastimado y sufrirás. Y lo más importante: descansarás en paz”, concluyó.

