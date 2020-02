WWE RAW EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE: sigue el capítulo mil 394 del ‘show rojo’ será este lunes 10 de febrero o desde las 8:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Toyota Arena y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

Los problemas entre las facciones de la ‘marca roja’ continuarán en la siguiente edición del programa. De hecho, la empresa ha confirmado un enfrentamiento de equipo de cuatro contra cuatro.

Por un lado, los rudos, Seth Rollins y Murphy (actuales campeones en parejas de Raw) y The Authors of Pain (AOP) harán equipo para medirse a los técnicos: Kevin Owens, Samoa Joe y The Viking Raiders.

En el anterior episodio, AOP y Murphy se quedaron con la victoria sobre KO y los Vikingos. La intervención del ‘Arquitecto’ fue importante para que el triunfo sea favorable a sus compañeros.

Pero, la respuesta de Kevin Owens no se hizo esperar. En el evento estelar del pasado Raw, Seth Rollins peleó con Bobby Lashley y Ricochet por la oportunidad para retar a Brock Lesnar en el siguiente evento de WWE.

El escenario parecía favorable para Rollins, pues tuvo el apoyo de AOP y el otro campeón en pareja. No obstante, Owens y Erik detuvieron a los aliados del ‘Arquitecto’. De ese modo, Ricochet se recuperó y ganó la triple amenaza.

Aunque, el habilidoso peleador terminó en malas condiciones porque el campeón Universal de la WWE ingresó para aplicar su llave favorita al contendiente número uno en el Super ShowDown de Arabia Saudita a finales de febrero.

WWE Raw: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Brasil 10:00 p.m.

España 2:00 p.m. (11 de febrero)

TE PUEDE INTERESAR