Siempre hay un peruano o una peruana que deja huella en otro país. Esta vez le tocó el turno a Aydee Loayza Huamán, quien puso su marca de ganadora en Estados Unidos. Y es que la atleta nacional se impuso en la Maratón de Miami con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 52 segundos.

Loayza Huamán, cusqueña de 25 años, compitió por primera vez en la categoría ‘Maraton -42K’ de este evento estadounidense y allí superó a sus rivales por casi ocho minutos; sobre todo a Lana Gobert, de Aruba, quien se ubicó en el segundo lugar.

“Amo recorrer largas distancias y los atletas en Perú me invitaron a venir. Así que dije: ‘¡Pues a intentarlo!’", le contó Aydee al Miami Herald. Y agregó: “¡Muy hermoso todo! Me gustó ver los cruceros y el océano, y me fascinó la parte en donde había muchos árboles (en Coconut Grove). Me encantó que la gente siempre me estuviera animando. Eso me motivó bastante”.

Lamentablemente, la fondista peruana no pudo lograr la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (necesita 2h29m30s), pero es seguro que lo volverá a intentar. Esta no es la primera vez que deja en alto el nombre del Perú. En 2018, obtuvo el título sudamericano de trail y en 2019, se ubicó novena en el Campeonato Mundial de Trail de Portugal.

Así fue la llegada de Aydee Loayza. (Foto y video: Miami Marathon)





