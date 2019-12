En TLC 2019, los campeones en parejas de Raw The Viking Raiders -dupla conformada por Erik e Ivar- hicieron un reto abierto y quienes respondieron fueron The O.C. (Karl Anderson y Luke Gallows). La lucha, sin embargo, no tuvo resultado luego de que el árbitro llegara a contar hasta 10 cuando los cuatro luchadores estaba tirados afuera del ring.

Pero como después de la pelea Erik e Ivar lanzaron a Anderson sobre una mesa, en el Monday Night Raw de Iowa hubo revancha, aunque esta vez fue un combate en el que los títulos en parejas no estuvieron en juego. ¿Y quienes ganaron? Sopresivamente los que se llevaron la victoria fueron The O.C.

En una lucha larga e intensa, Anderson y Gallows lograron deshacerse de Erik. Solo quedaba Ivar en medio del ring y este estuvo a punto de tirarse sobre Karl desde la tercera cuerda. De hecho, el vikingo se lanzó sobre su rival, pero cayó sobre la lona del escenario ya que Luke había jalado a su compañero segundos antes.

Erik trató de entrar al cuadrilátero, pero Anderson lo evitó. Y luego junto a Gallows le aplicarón su ‘Magic killer’ a Ivar. Cuenta de tres y victoria para The O.C. De esta manera, Gallows y Anderson demostraron por qué son llamados el mejor equipo del mundo (título que ganaron en Crown Jewel de este año).

Así fue la victoria de Karl Anderson y Luke Gallows en Raw. (Foto y video: FOX Sports 2)

