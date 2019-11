Algo inesperado pasó en la pelea estelar del Monday Night Raw de Illinois, protagonizada por Seth Rollins y Kevin Owens. Y es que The Authors of Pain (AOP), dúo conformado por Akam y Rezar, se hicieron presente, pero solo para atacar a Kevin. A Seth no le hicieron nada.

La pelea entre Rollins y Owens se pactó luego de que el segundo le aplicara una ‘paralizadora’ al primero. Esto sucedió al inicio del programa cuando el 'Arquitecto’ reunió al elenco de Raw para hablar sobre el fracaso de la marca en Survivor Series. Como Seth estaba insultado a sus compañeros, KO le hizo su famosa técnica.

La contienda entre ambos fue buena; pero en un momento Akam y Rezar llegaron para masacrar a un cansado Owens, que no se pudo defender. Segundos después, Rollins subió al ring y se estaba preparando para hacerle frente a la dupla, pero The Authors of Pain solo lo miraron y decidieron retirarse.

Rollins se quedó un poco sorprendido, pero no por mucho tiempo, pues al ver a Owens tratando de pararse, optó por aplicarle dos pisotones ante el abucheo del público presente. Así terminó el show rojo de esta semana.

Momento en el que The Authors of Pain llegan para golpear a KO. (Foto y video: FOX Sports 2)

