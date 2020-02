En el Monday Night Raw de Ontario, Seth Rollins, Murphy y AOP se impusieron al equipo conformado por Kevin Owens, Samoa Joe y The Viking Raiders. Eso sí, como era de esperarse, el primer cuarteto se llevó la victoria haciendo trampa.

¿Y cómo fue que ganaron? Samoa Joe le estaba aplicando su candado coquina a Rollins, pero Murphy -quien tenía el relevo- se metió, por lo que el samoano empujo al ‘arquitecto’ y se enfocó en el otro luchador.

Murphy se había lanzado desde la tercera cuerda contra Joe, pero no funcionó. Samoa lo había esquivado e inmediatamente le había hecho un candado coquina. En ese momento, uno de los miembros de AOP intentó meterse al ring, pero el árbitro no lo permitió. Así se distrajo y no pudo ver que Murphy se estaba rindiendo.

Con el árbitro desatento, Rollins se metió y le aplicó un pisotón a Samoa. Murphy lo cubrió, cuenta de tres y victoria para el equipo del exmiembro de The Shield. Kevin Owens no pudo hacer nada para evitarlo.

TE PUEDE INTERESAR